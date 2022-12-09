Анчелотти: «Не могу назвать этот чемпионат мира великим»

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти намекнул, что ему не очень нравится этот чемпионат мира, который проходит Катаре. Напомним, сегодня и завтра состоятся четвертьфиналы турнира.

«В данный момент я пока не могу назвать этот чемпионат мира великим», – заявил Анчелотти в интервью Il Corriere dello Sport.

Напомним, что сегодня в четвертьфиналах сыграют Аргентина и Нидерланды, а также Хорватия и Бразилия. Завтра нас ждут матчи Англия – Франция и Португалия – Марокко.

В сегодняшней игре между Хорватией и Бразилии будут фигурировать целых 4 игрока мадридского «Реала»: бразильцы Эдер Милитао, Винисиус Жуниор и Родриго, а также хорват Лука Модрич.