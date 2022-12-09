Противостояние Южная Америка – Европа в решающих матчах «на вылет»

Соперничество национальных сборных, представляющих два главных футбольных континента планеты Южную Америку и Европу, всегда таило в себе интригу. Пальму первенства неизменно делили именно представители этих материков. На протяжении почти пятидесяти лет, с 1962 по 2010 год, на одиннадцати чемпионатах мира сильнейшей сборной поочерёдно становились либо южноамериканцы (Бразилия в 1962, 1970, 1994, 2002 годах; Аргентина в 1978 и 1986 годах), либо европейцы: сборная Англии в 1966 году, сборная ФРГ (Германия с 1990 года) в 1974, 1990, 2014 годах, сборная Италии в 1982 и 2006 годах, сборная Франции в 1998, 2018 годах и сборная Испании в 2010 году. Любопытный факт: вот уже 20 лет, на четырёх турнирах подряд, южноамериканцы не могут поднять над своей головой Кубок мира. До финальных поединков представители других частей света пока ещё не доходили.

В очном соперничестве своеобразной классикой до недавнего времени считался матч между сборными Бразилии и Италии. На чемпионатах мира они провели между собой пять игр. Дважды это были финальные поединки. И в обоих случаях верх брали бразильцы. Справедливости ради стоит отметить, что оба этих финала прошли на американском континенте. В 1970 году Пеле и его партнёры с триумфом в третий раз стали недосягаемыми на планете, прочно закрепив за собой статус главного фаворита чемпионатов мира. Тогда бразильцы обыграли итальянцев с крупным счётом 4:1. Победа в финале с разницей в три и более мяча была зафиксирована ещё дважды. Если в 1958-м будущие пентакампеоны с результатом 5:2 разгромили хозяев чемпионата – шведов, то спустя сорок лет, 12 июля 1998 года, уступили уже хозяевам турнира французам 0:3. Второй раз Бразилия и Италия сошлись 17 июля 1994 года в Пасадине. Тогда впервые и пока единственный раз чемпион мира определился в серии послематчевых пенальти. Ни разу не поразившим ворота за 120 минут основного и дополнительного времени южноамериканцам для победы хватило трёх точных попаданий «с точки» – 3:2 в серии пенальти. Ещё одну победу в рамках уже утешительного финала за 3-е место южноамериканцы добыли в Буэнос-Айресе с результатом 2:1 в 1978 году. А вот «Скуадра адзурра» брала реванш в Марселе в далёком 1938 году и в кульминационном интригующем поединке, прошедшем 5 июля 1982 года. Пекло в солнечной Барселоне не помешало итальянскому форварду Паоло Росси оформить хет-трик и в итоге отправить домой самую мощную за сорок лет бразильскую машину во главе с Сократесом, Зико и Фалькао. На этот раз результат 3:2 был за представителями Вечного города.

Также пять раз на чемпионатах мира сводила судьба в очном противостоянии сборные Голландии и Аргентины. Впервые в 1974-м «летучие голландцы» камня на камне не оставили от будущих хозяев турнира 1978 года – 4:0. Причём ровно за месяц до того в товарищеском поединке они уже продемонстрировали своё мастерство – 4:1. Но тогда аргентинцы не успели извлечь уроков, а вот спустя 4 года второй раз кряду пробившихся в финал голландцев они с блеском додавили в дополнительное время финального матча со счётом 3:1. Спустя 20 лет на полях Франции европейцы статус «своего поля» подтвердили – 2:1, а в 2006 году в Германии победитель так и не был выявлен – 0:0. Сохранялся сей результат спустя 8 лет и на полях Бразилии. Но это уже был полуфинал и здесь без победителя не обойтись. Голландцы так надеялись повторить традицию семидесятых годов и во второй раз подряд (как и в 2010-м) быть в финале. Но от излишних волнений (проиграть в четвёртый раз в финальной игре) их избавили Месси и компания. Вновь сказался фактор, что игра шла на южноамериканской земле. Результат послематчевой серии – 4:2.

В ближайшую пятницу, 9 декабря, на стадионе «Лусаил», где затем пройдёт один из полуфиналов, соперники сойдутся в шестой раз. Место встречи на этот раз – нейтральный Катар. Кому он станет ближе и позволит добиться успеха - узнаем уже сегодня вечером. А перед этим посмотрим ещё одно противостояние Европы и Южной Америки между вице-чемпионами мира хорватами и главными претендентами на титул текущего мундиаля бразильцами.

Константин Лицин