Стало известно, кто будет тренировать сборную Испании после отставки Луиса Энрике. Специалист покинул пост наставника «красной фурии» после провала на чемпионате мира – 2022.

Как сообщила пресс-служба Федерации футбола страны, новым главным тренером национальной команды назначен Луис де ла Фуэнте. Ранее этот специалист работал с юниорской и молодежной командами Испании. Под его руководством «красная фурия» стала серебряным призером Олимпиады 2020 года.

Напомним, что Испания вылетела с чемпионата мира на стадии 1/8 финала. Пиренейцы сенсационно проиграли в серии пенальти Японии.