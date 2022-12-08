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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Назван новый главный тренер сборной Испании официально

08 Декабря 2022 • 15:31 Комментировать (3)

Стало известно, кто будет тренировать сборную Испании после отставки Луиса Энрике. Специалист покинул пост наставника «красной фурии» после провала на чемпионате мира – 2022.

Как сообщила пресс-служба Федерации футбола страны, новым главным тренером национальной команды назначен Луис де ла Фуэнте. Ранее этот специалист работал с юниорской и молодежной командами Испании. Под его руководством «красная фурия» стала серебряным призером Олимпиады 2020 года.

Напомним, что Испания вылетела с чемпионата мира на стадии 1/8 финала. Пиренейцы сенсационно проиграли в серии пенальти Японии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Луис де ла Фуэнте
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Комментарии (3)
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ARTUR
08 Декабря 2022 в 15:54
Посмотрим , молодежка играла хорошо , но молодежки часто играют хорошо , а потом как золотая молодежь Бельгии состарилась так ничего и не выиграв.., изначально как то с этим Энрике промахнулись особенно когда он уехал , а потом вернулся , сняли человека который по сути вывел команду , Лопетеги не так уж и плох . Может и Энрике сыграл бы лучше имея материал получше , как когда то в Барсе .
HG2017
08 Декабря 2022 в 16:05
Гуглю кто это, пишут что мексиканский футболёр и умер в 72м году..

Нашёл потом. Ну вроде дедок, баск, надеемся, что девочек пролюстрирует чуток в составе. В молодёжках один сосьедад по большому счёту..
ARTUR
08 Декабря 2022 в 16:32
неее )) живой он )) играл когда то в Севилии ))
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