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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​В Германии нашли причину провала сборной на чемпионате мира - 2022

08 Декабря 2022 • 14:53 Комментировать (10)

Сборная Германии провалилась на чемпионате мира, не сумев преодолеть даже групповой барьер. Немецкий футбольный союз после случившегося провёл кризисную встречу, на которой обсуждались причины плохого выступления команды.

Как стало известно Bild, в качестве ключевой причины была названа «атмосфера праздника» в лагере сборной Германии.

Отмечается, что после ничьей с Испанией футболисты пригласили своих жён в отель, причём там они провели две ночи.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик останется главным тренером сборной Германии, несмотря на провал. Об этом было объявлено накануне.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии
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Комментарии (10)
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KLINSMANN
08 Декабря 2022 в 16:19
Со своими жёнами в чужой отель кто ходит то... ))
Kirolnic
08 Декабря 2022 в 16:11
Две ночи со СВОЕЙ ЖЕНОЙ в отеле - придурки ))
HG2017
08 Декабря 2022 в 16:15
Лох - это судьба ещё говорят ))
One Live
08 Декабря 2022 в 15:10
А зачем они жен позвали? Ведь они за геев топят)
HG2017
08 Декабря 2022 в 15:26
Да не поймёшь их там уже )) тут помню тут не помню..
HG2017
08 Декабря 2022 в 15:01
Мюллер походу опять отжигал анекдотами вместо тренировок )))
HG2017
08 Декабря 2022 в 15:01
У бразилов по жизни праздник и норм. Просто немцы взялись не за своё. Там строго по распорядку надо, ну менталитет такой, а у них гнабри с мусиалами лучшие игроки..
HG2017
08 Декабря 2022 в 14:59
Вчера говорят, арги приглашали жён, хм...
Vaisili0k
08 Декабря 2022 в 16:05
Если они приглашали жён германских футболистов, тогда точно вылетят. Если своих, то как повезёт.
HG2017
08 Декабря 2022 в 16:16
Главное чтоб точно жён )) а не партнёров.
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