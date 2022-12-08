​В Германии нашли причину провала сборной на чемпионате мира - 2022

Сборная Германии провалилась на чемпионате мира, не сумев преодолеть даже групповой барьер. Немецкий футбольный союз после случившегося провёл кризисную встречу, на которой обсуждались причины плохого выступления команды.

Как стало известно Bild, в качестве ключевой причины была названа «атмосфера праздника» в лагере сборной Германии.

Отмечается, что после ничьей с Испанией футболисты пригласили своих жён в отель, причём там они провели две ночи.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик останется главным тренером сборной Германии, несмотря на провал. Об этом было объявлено накануне.