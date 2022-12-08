Тьяго Силва: «Мы сильны психологически»

Сборная Бразилии прекрасно выступает на катарском чемпионате мира 2022 года, команда Тите пробилась уже в четвертьфинал турнира, где ей предстоит сразиться с хорватами. Ветеран команды Тьяго Силва, один из немногих, кто выступал на домашнем чемпионате мира в 2014, в том числе и печально памятном для бразильцев матче 1:7 с немцами, считает, что команда стала много сильнее психологически.

- Мы сильны, в том числе и ментально. Меня разозлили комментарии некоторых журналистов, которые сказали, что с Южной Кореей было все легко. Это неуважение - как к нам, так и к южнокорейцам, - цитирует Тьяго Силву La Gazzetta Dello Sport.