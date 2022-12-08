Впервые в истории чемпионатов мира в плей-офф сыграли представители всех шести континентов (без учёта Антарктиды)

Проходящий в Катаре чемпионат мира уже запомнился многими фантастическими матчами, но есть у него еще одна уникальная особенность. Дело в том, что впервые в истории чемпионатов мира в плей-офф пробились представители всех шести футбольных континентальных зон - Европа, Азия, Африка, Северная Америка, Южная Америка и Океания. Правда, после 1/8 финала Северная Америка, Океания и Азия уже, что называется, «отвалились».

Такое также могло случиться на немецком чемпионате 2006 года, когда сборная Австралии также вышла в 1/8 финала, где проиграла будущим чемпионам итальянцам - однако тогда, в Германии, в плей-офф не было азиатских команд.