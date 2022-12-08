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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Браво: «Жаль, на чемпионате мира много команд слабее нас»

08 Декабря 2022 • 01:32 Комментировать

Сборная Чили приучила к тому, что она регулярно играет на чемпионате мира, но в Катар команда пробиться не сумела, о чем очень сожалеет 39-летний вратарь чилийской команды Клаудио Браво, памятный и по выступлениям за «Барселону». Браво уверен в том, что сборная его страны дала бы «прикурить» многим командам-участницам чемпионата.

- Не так давно я был в Польше, там пообщался с прессой, и мне стало горько, что они играют на чемпионате мира, а мы - нет. Мы заслуживаем участия чемпионата мира, мы должны были быть там, я вижу много команд, которые уступают нам. Но... мы сами виноваты, - сокрушается Браво, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Чили Клаудио Браво
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