​Марокканец Хакими лидирует на чемпионате мира по отборам

В среду на чемпионате мира в Катаре первый выходной день. Между тем, специалисты статистики из Opta порадовали любителей футбола статистическими данными по итогам 56 матчей, которые уже завершились. Среди прочего, была продемонстрирована информация о лучших игроках мундиаля по количеству отборов.

На первом месте оказался Ашраф Хакими из сенсационной сборной Марокко – ему удалось отобрать мяч 17 раз. Второе место делит ещё один марокканец Нуссаир Мазрауи и француз Ибраима Конате – у них по 13 отборов на счету. В топ-5 также входят нидерландец Френки де Йонг и сенегалец Калиду Кулибали, совершившие по 12 отборов мяча.