​«Как Ибрагимович»: Жена высказалась о будущем Жиру

Оливье Жиру несколько дней назад стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. Форвард обошёл Тьерри Анри – теперь у Жиру 52 гола за главную команду своей страны. Комментарий по поводу будущего Жиру дала его супруга по имени Дженнифер.

«Для Оливье превзойти Анри – большая честь, повод для гордости. Его путь заслуживает уважения. Я всё ещё впечатлена его стойкостью.

У него менталитет юного игрока, плюс он уделяет внимание работе над телосложением. Футбол – его жизнь. Он будет играть до 40 лет, как Ибрагимович», - рассказал Дженнифер Le Figaro.

41-летний Златан Ибрагимович является партнёром 36-летнего Оливье Жиру по «Милану».