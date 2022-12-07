​«Я бы разозлился»: Фернандешу задали вопрос о реакции Роналду на непопадание в основу

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш принял решение не включать в основной состав на матч со Швейцарией Криштиану Роналду. Звёздный нападающий вышел на поле только по ходу второго тайма, когда его партнёры уже обеспечили победу. После финального свистка на табло горел счёт 6:1 в пользу португальцев.

Полузащитник Бруну Фернандеш получил вопрос о реакции Криштиану Роналду на непопадание в основу.

«Думаешь, кому-то нравится сидеть в запасе? Даже третьему вратарю это не нравится. Думаете, Роналду был счастлив? Вот если бы я остался на скамейке, я бы разозлился», - сказал Фернандеш журналистам.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Португалии сыграет против Марокко.