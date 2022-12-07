«Я буду скучать» – Азар написал прощальное письмо фанатам сборной Бельгии

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар написал прощальное письмо фанатам сборной Бельгии. Напомним, футболист принял решение завершить международную карьеру.

«Сегодня я решил перевернуть страницу. Спасибо вам за вашу любовь. Спасибо за невероятную поддержку. Спасибо за всё то счастье, которое я испытывал с 2008 года. Я решил подвести к концу свою международную карьеру. Это окончательное решение. Я буду скучать», – написал Азар на своей странице в социальных сетях.

Напомним, что Эден выступил за сборную Бельгии на трёх разных чемпионатах мира. На этом мундиале в Катаре «красные дьяволы» не смогли выйти из группы, пропустив вперёд Хорватию и Марокко.