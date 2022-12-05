Игрок «Уфы» Никитин: «Я сфотографировал экран, когда судья добавил 14 минут в матче ЧМ-2022»

Нападающий «Уфы» Андрей Никитин высказался о большом количестве добавленного времени на матчах чемпионата мира – 2022.

«На ЧМ больше всего впечатлило количество добавленного времени. Я даже сфотографировал экран, когда судья добавил 14 минут ко времени первого тайма матча Англии и Ирана», — приводит слова Никитина «РБ Спорт».

Футболист считает, что в Первой лиге арбитры не будут добавлять столько времени, но если вдруг это произойдет, то сил точно хватит.

В нынешнем сезоне Никитин принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив три результативные передачи.