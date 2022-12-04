​Скалони: «Все поймут, кто такой Месси, когда он перестанет играть»

Сборная Аргентины не без проблем обыграла Австралию в матче 1/8 финала чемпионата мира. Первый гол в этом матче забил звёздный форвард «альбиселесте» Лионель Месси. После игры главный тренер аргентинской команды Лионель Скалони сказал несколько слов о лидере сборной.

«Я разговариваю с Месси каждый день. Все поймут, кто такой Месси, когда он перестанет играть. В этом матче Лео был идеален, но рядом с ним была очень хорошая команда», - высказался Скалони для COPE.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Аргентины проведёт в пятницу, 9 декабря, – против Нидерландов в четвертьфинале.