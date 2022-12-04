Евсеев назвал игрока-открытие чемпионата мира - 2022

Бывший защитник сборной России, а ныне главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев высказался о чемпионате мира – 2022. Специалист выделил одного из футболистов.

«Главное открытие чемпионата мира - это нидерландец Коди Гакпо, который уже три мяча забил. Он пока удивил больше всех. Думаю, у него большое будущее», - приводит слова наставника «РБ Спорт».

Нидерланды успешно преодолели групповую стадию и первый раунд плей-офф, победив в 1/8 финала сборную США со счетом 3:1. В четвертьфинале мундиаля подопечные Луи ван Галя встретятся с национальной командой Аргентины.