Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал вылет Бельгии с чемпионата мира в Катаре.

«Я думаю, что результат матча между Бельгией и Хорватией удивил только тех, кто не смотрел первые матчи на этом чемпионате мира. Надо признать, что по игре бельгийцы не заслуживали выхода. Сам результат, что они не вышли, удивил, конечно. Перед чемпионатом мира вряд ли кто-то рассчитывал на такое. На предыдущем чемпионате мира в России Бельгия играла хорошо и заняла третье место. Поэтому, конечно, они удивили. Не думал я, что так произойдет. Но на каждом чемпионате мира бывают сенсации, когда топовая сборная не выходит из группы. В матче Бельгии и Хорватии я прогнозировал ничью, так и получилось. У Лукаку были моменты, но он ими не воспользовался.

Бельгия смотрелась неважно на этом чемпионате. Первую игру они еле-еле выиграли. Вторую проиграли вообще. Третий матч - ничья, но Хорватия играла лучше. Уход Мартинеса верный. Обычно после такого человек сам берет и говорит, что уходит. Он так и сделал. Он принял правильное решение. Я сторонник того, чтобы после совсем провальных турниров тренеры сами уходили. Он оставил свое место, теперь его займет кто-то другой, кандидатов немало, я уверен. Многие просто не уходят», - сказал Мостовой.