Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
SShA США 5 Angliya Англия 4 Iran Иран 3 Uels Уэльс 1
Группа C
Argentina Аргентина 6 Polsha Польша 4 Meksika Мексика 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3
Группа D
Franciya Франция 6 Tunis Тунис 4 Avstraliya Австралия 3 Daniya Дания 1
Группа E
Yaponiya Япония 6 Germaniya Германия 4 Ispaniya Испания 4 Kosta-Rika Коста-Рика 3
Группа F
Marokko Марокко 7 Horvatiya Хорватия 5 Belgiya Бельгия 4 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Yujnaya Koreya Южная Корея 4 Urugvay Уругвай 4 Gana Гана 3
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Александр Мостовой: «Надо признать, что по игре бельгийцы не заслуживали выхода» эксклюзив

02 Декабря 2022 • 21:28 Комментировать

Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал вылет Бельгии с чемпионата мира в Катаре.

«Я думаю, что результат матча между Бельгией и Хорватией удивил только тех, кто не смотрел первые матчи на этом чемпионате мира. Надо признать, что по игре бельгийцы не заслуживали выхода. Сам результат, что они не вышли, удивил, конечно. Перед чемпионатом мира вряд ли кто-то рассчитывал на такое. На предыдущем чемпионате мира в России Бельгия играла хорошо и заняла третье место. Поэтому, конечно, они удивили. Не думал я, что так произойдет. Но на каждом чемпионате мира бывают сенсации, когда топовая сборная не выходит из группы. В матче Бельгии и Хорватии я прогнозировал ничью, так и получилось. У Лукаку были моменты, но он ими не воспользовался.

Бельгия смотрелась неважно на этом чемпионате. Первую игру они еле-еле выиграли. Вторую проиграли вообще. Третий матч - ничья, но Хорватия играла лучше. Уход Мартинеса верный. Обычно после такого человек сам берет и говорит, что уходит. Он так и сделал. Он принял правильное решение. Я сторонник того, чтобы после совсем провальных турниров тренеры сами уходили. Он оставил свое место, теперь его займет кто-то другой, кандидатов немало, я уверен. Многие просто не уходят», - сказал Мостовой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Сборная Бельгии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Гана Гана
Уругвай Уругвай
0
2
5.20 3.60 1.75
Видео
Окончен
Южная Корея Южная Корея
Португалия Португалия
2
1
7.50 4.15 1.50
Видео
21 мин
Камерун Камерун
Бразилия Бразилия
0
0
9.50 5.10 1.35
Видео
21 мин
Сербия Сербия
Швейцария Швейцария
0
0
2.85 3.35 2.55
Видео
03.12.22 в 18:00
Нидерланды Нидерланды
США США
1.91 3.45 4.40
Видео
03.12.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Австралия Австралия
1.20 6.80 17.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
22:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Булыкин прокомментировал выход Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022
22:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Впервые за 20 лет на ЧМ из группы вышли две южноамериканских сборных
22:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов: «Уругвай не заслужил плей-офф ЧМ-2022»
22:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Швейцарские болельщики отметились провокацией сербов перед матчем ЧМ-2022
22:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Суарес: «ФИФА всегда против Уругвая» 1
22:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов: «Не думаю, что Испания специально проиграла Японии»
22:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Батистута оценил игру Месси на чемпионате мира
22:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​39-летний Алвес стал рекордсменом сборной Бразилии
21:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
У главного тренера сборной Уругвая Алонсо закончился контракт
21:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Черчесов: «Команда же не состоит из одних Акинфеевых и Дзюб»
21:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду: «Я не оправдываюсь, Южная Корея играла хорошо»
21:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бышовец высказался о выходе сборной Южной Кореи в плей-офф ЧМ-2022
21:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналду: «Я сказал игроку Южной Кореи, чтобы он заткнулся» 3
21:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь ответил скептикам перед матчем с США
21:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Радимов — о вылете сборной Уругвая: «Турнир скоротечный, ещё до старта знали же, какие условия»
Все новости
Рекомендуем