Баллак призвал сборную Германии уволить Флика

Бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал вылет «бундестим» с чемпионата мира на стадии группового этапа. Напомним, в плей-офф из группы немцев вышли Япония и Испания. Экс-хавбек «Баварии» и «Челси» призвал уволить Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной.

«Мы не должны повторять те же ошибки, которые совершили в 2018 году. Тогда руководство сборной сказало, что тренерский штаб проанализирует ошибки и сделает свои выводы. В конечном итоге Лёв остался, и все мы увидели, что из этого вышло», – сказал Баллак в эфире Magenta TV.

Напомним, что вчера Германия обыграла Коста-Рику 4:2, но Япония в параллельном матче выиграла Испанию и помешала планам подопечных Флика выйти в плей-офф.