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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баллак призвал сборную Германии уволить Флика

02 Декабря 2022 • 15:47 Комментировать (3)

Бывший капитан сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал вылет «бундестим» с чемпионата мира на стадии группового этапа. Напомним, в плей-офф из группы немцев вышли Япония и Испания. Экс-хавбек «Баварии» и «Челси» призвал уволить Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной.

«Мы не должны повторять те же ошибки, которые совершили в 2018 году. Тогда руководство сборной сказало, что тренерский штаб проанализирует ошибки и сделает свои выводы. В конечном итоге Лёв остался, и все мы увидели, что из этого вышло», – сказал Баллак в эфире Magenta TV.

Напомним, что вчера Германия обыграла Коста-Рику 4:2, но Япония в параллельном матче выиграла Испанию и помешала планам подопечных Флика выйти в плей-офф.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Михаэль Баллак Ханс-Дитер Флик
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ARTUR
02 Декабря 2022 в 16:31
Вот оно , поведение гомака , искать виновного , Флик тут при чем ?? это недоработали футболеры которые думали не о матче с японией , а про то как будут рты закрывать и на чем носить повязки лгбт , а японцы думали об игре , в итоге одни будут защищать цвета своей страны на чемпионате , а другие пестрить на параде . Был бы жив один чудик по имени адольфик , Нойер уже ехал бы в газовую камеру . Я бы именно его отправил бы решать проблемы всех меншинств ( меншинство ли их в германии ??) подальше от сборных , его замута была не соышал что бы Флике об этом говорил .. К тому же не все зависило от Флика и команды, они все что могли они сделали , но один гомосяцкий поступок зачеркнул чемпионские амбиции отличной команды , команда играла хорошо , Испанцы отскочили в том матче . Они и не парились особо забивать коста рике , понимали что испанцы их сливают , и с точки зрения дальней стратегии на турнир это очень даже правильно , они же понимали что второй раз немцы их не отпустят . Так что Баллоку бы заткнуться , в свое время то ж косячил дай Бог , все косячат , все мы люди , но не все гомики .
pol-black
02 Декабря 2022 в 16:22
ну вот пусть Миша сам порулит сборной, а мы посмотрим, как у него получится. может, чемпионами станут?
HG2017
02 Декабря 2022 в 16:07
В конечном итоге вместо Лёва пришёл Флик, и все мы также увидели, что из этого вышло )) А вы друзья как не садитесь..
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