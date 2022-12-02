Гнабри – о вылете сборной Германии: «Следующий шанс будет через 4 года, нам очень горько»

Полузащитник сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал вылет команды с чемпионата мира. Напомним, подопечные Ханса-Дитера Флика остановили выступления на мундиале на стадии группового этапа. Несмотря на вчерашнюю победу 4:2 над Коста-Рикой, Германия осталась за бортом плей-офф из-за победы Японии в параллельном матче с Испанией.

«Следующий шанс будет через 4 года, нам очень горько. У меня просто нет слов», – сказал Гнабри в короткой беседе с журналистом Керри Хау.

Напомним, в матчах с Японией, Испанией и Коста-Рикой немцы набрали всего 4 очка, чего оказалось недостаточно для выхода в плей-офф.