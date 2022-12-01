​Уолкотт: «Чувствую, что у Мбаппе будут проблемы в игре против Уокера»

Сборные Франции и Англии могут встретиться в четвертьфинале чемпионата мира, если на стадии 1/8 финала пройдут Польшу и Сенегал соответственно. Комментарий насчёт возможной игры англичан против французов дал экс-футболист «трёх львов» Тео Уолкотт.

«Я хотел бы это увидеть, определённо хотел бы. Чувствую, что у Мбаппе будут проблемы в игре против Уокера, учитывая физическую форму последнего. Мбаппе играет во Франции, там чемпионат отличается от АПЛ. И у Уокера много опыта в Лиге чемпионов. Это была бы отличная дуэль. Но я не могу сказать, что её выиграет. Мбаппе - зверь», - высказался Уокер talkSPORT.