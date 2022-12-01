Жезуш: «Роналду - пример для многих футболистов, ему не нужны деньги»

Португальский футбольный специалист Жорже Жезуш, занимающий пост главного тренера стамбульского «Фенербахче», высказался о звездном нападающем Криштиану Роналду. Недавно 37-летний форвард со скандалом покинул «Манчестер Юнайтед».

«Я понимаю ситуацию, в которую попал Криштиану. У нас с ним хорошие отношения. Роналду является примером для многих футболистов. Ему не нужны деньги. Криштиану продолжает играть с той же страстью, что была у него в начале карьеры. Этим он показывает, как любит футбол. Благодаря такому отношению становятся великими», - передает слова тренера Record.

В данный момент Роналду вместе со сборной Португалии выступает на чемпионате мира в Катаре. Пиренейцы досрочно вышли в плей-офф турнира.