«Челси» нашёл потенциального новичка на ЧМ-2022

Атакующий полузащитник амстердамского «Аякса» Мохаммед Кудус, выступающий на чемпионате мира – 2022 за сборную Ганы, попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба.

Согласно информации Fichajes, заполучить 22-летнего африканца в свои ряды рассчитывает лондонский «Челси». Помимо «пенсионеров» в услугах Кудуса заинтересованы «Ливерпуль» и «ПСЖ». Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро, а его трудовой договор с «Аяксом» рассчитан до середины 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов Мохаммед принял участие в 14 поединках, отметившись пятью забитыми мячами.