Проклятье чемпионов и проклятье хозяев

До недавнего времени чемпионы мира по футболу на следующем турнире, как правило, терпели фиаско. Особенно это было заметно по европейским национальным сборным.

После победы у себя дома в 1998 году, у французов на полях Кореи и Японии почти ничего не осталось от былой роскоши звёздной игры. В очном соперничестве со сборными Дании и Сенегала «трёхцветные» терпели фиаско. И только представители Южной Америки из Уругвая так и не распечатали ворота Фабьена Бартеза. В трёх проведённых матчах ни одного забитого мяча! Из неблизкой заморской поездки французы вернулись заметно раньше запланированного срока и явно не в лучшем расположении духа. Из группы тогда, наряду с победителем Данией, вышел и Сенегал, который после победы в матче открытия над потомками Дюма сумел избежать горечи поражений вплоть до матчей на выбывание. Родившаяся по ходу турнира речёвка «Даёшь финал Россия – Сенегал» была весьма актуальной. Для Сенегала она продолжает быть таковой и сегодня, как минимум до 3 декабря, когда сборной предстоит сыграть в 1/8 финала.

На турнире, прошедшем в России, впервые в своей истории не смогла преодолеть групповой турнир чемпионатов мира и сборная Германии. После поражения в «Лужниках» от мексиканцев 0:1, на поле олимпийского стадиона «Фишт» на пятой компенсированной минуте Кроос вырвал для Бундестим трудовую победу над шведами. Казалось, что уж в вековой Казани подопечные Йоахима Лёва разберутся в ничего не значащем для южнокорейцев матче. Однако на третьей и шестой компенсированной минутах представители Страны утренней свежести свели на нет плоды многолетней тренерской работы Йоахима Лёва в сборной. Не получилось у него уйти достойно. В итоге – сверхсенсационное четвёртое место в группе… Печальной традиции не избежали и испанцы в 2014 году в Бразилии. В дебютной игре они уступили сборной Нидерландов 1:5, а далее не смогли реабилитироваться в игре с чилийцами, где вновь фиаско – 0:2. Не помогло и то, что за несколько часов до матча между сборными Испании и Чили король Испании 76-летний Хуан Карлос I, находившийся у власти 39 лет, подписал закон об отречении от престола. Только в ничего не решавшей третьей игре с Австралией была одержана крупная победа 3:0.

Ничего хорошего не ждало на первом турнире, прошедшем на полях Африки, и сборную Италии. Четырьмя годами ранее (в 2006-м) в Германии «Скуадра Адзурра» в четвёртый и пока последний для себя раз подняла над головой кубок ФИФА. А вот в ЮАР в соперничестве с Парагваем, Новой Зеландией и Словакией явно оплошала. В последнем перед стартовой игрой итальянцы в рейтинге ФИФА были на 5-м месте, Парагвай на 23-й позиции, Новая Зеландия на 79-й и Словакия шла 33-й. В отличие от французов, на счету подопечных Марчелло Липпи значилось четыре забитых мяча и только одно поражение. Это, конечно, прогресс, но на берегах Апеннинского полуострова ждали абсолютно других вестей. В итоге – вновь только последнее четвёртое место. Турнир в Южно-Африканской Республике стал примечателен не только этим. Впервые сборная страны-организатора турнира не смогла пробиться во второй этап, завершив турнир тремя проведёнными поединками.

Справедливости ради стоит отметить, что, в отличие от продолживших эту неприятную традицию игроков сборной Катара, южноафриканцы не прошли дальше только из-за худшей разности забитых и пропущенных мячей. У мексиканцев, забронировавших за собой вторую строчку в таблице группы А, разность забитых и пропущенных была плюс один, а у ЮАР – минус два. В очной игре, матче – открытии ЮАР и Мексика разошлись миром 1:1. Причём хозяева, к радости своих (и не только) зрителей, в течение 24 минут вели в счёте. Для законной победы им не хватило всего одиннадцати минут основного времени.

Катар – это не Африка, и здесь местный футбол ещё предстоит поднимать, благо проведение чемпионата мира даст этому весьма значительный положительный толчок. И кто знает, может быть в… 2058 году, когда, предположим, ФИФА вполне законно удостоит повторного проведения мирового форума футболистов в этой стране, Катар сможет положительно сдать экзамен в виде выхода во вторую стадию. Пока же проклятье чемпионов в Катаре не сбывается. Чемпион мира-2018 Франция вполне успешно держится на местных полях.

Константин Лицин