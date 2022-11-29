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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Капитан Мексики отреагировал на угрозы боксёра в адрес Месси

29 Ноября 2022 • 19:30 Комментировать (1)

Боксёр из Мексики угрожал Лионелю Месси – Сауль Альварес возмущён тем, что звёздный футболист в раздевалке после матча пнул футболку мексиканской сборной, которая лежала на полу.

Комментарий по поводу этой ситуации дал капитан сборной Мексики Андрес Гуардадо.

«Мы знаем, что Лео Месси уважает всех. Сауль Альварес не знает, как работает раздевалка. Думаю, он сказал ерунду», - высказался Гуардадо.

Напомним, что во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Мексику со счётом 2:0. Лионель Месси сначала забил гол, а затем отдал голевой пас на Энцо Фернандеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Мексики Андрес Гуардадо Сауль Альварес
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Ноября 2022 в 20:14
ай ну пнул ребенак хфуцболку.. ну и чё.. низя маленьких забижац.. А-ха-ха-ха! )))
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