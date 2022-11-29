Бензема не вернётся в сборную Франции на ЧМ-2022

Центральный нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира, проходящем сейчас в Катаре. Авторитетное издание Lequipe утверждает, что 34-летний обладатель «Золотого мяча» не вернется в сборную Франции из-за травмы.

Таким образом, Бензема продолжит восстановление в расположении «королевского» клуба. Первый поединок после зимнего перерыва мадридский гранд проведет против «Вальядолида» в рамках Ла Лиги. Встреча состоится 30 декабря.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Карим принял участие в семи поединках, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.