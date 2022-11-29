«Альварес, я не видел, чтобы ты злился на Бивола»: аргентинский боксёр заступился за Месси

Экс-чемпион мира по боксу в первой средней весовой категории Серхио Мартинес прокомментировал «наезд» Сауля Альвареса на звезду мирового футбола Лионеля Месси. Канело не понравилось, что 35-летний аргентинец наступил на футболку сборной Мексики в раздевалке.

«Кто-то может объяснить Лионелю, кто такой Альварес? Эй, Сауль, что-то я не видел, чтобы ты злился на Дмитрия Бивола», - оставил сообщение Мартинес в социальных сетях.

Напомним, что Альварес в титульном поединке проиграл Биволу единогласным решением судей. Мексиканский боксер является абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе.