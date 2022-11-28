Грилиш оценил игру Месси на чемпионате мира

Хавбек сборной Англии Джек Грилиш высказался об игре аргентинского нападающего Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Я наблюдаю за всеми играми, благо повсюду есть экраны с прямой трансляцией. Мне очень понравилась игра Лионеля Месси. Он потрясающе сыграл, показав свой класс. Также хочу отметить Килиана Мбаппе. Это парень тоже очень хорош», - передает слова полузащитника «трёх львов» портал Talksport.

В двух матчах групповой стадии мундиаля 35-летний Месси отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. После двух туров Аргентина идет на втором месте в группе.