Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ситуацию с большим количеством нулевых ничьих на чемпионате мира в Катаре.

«Я бы не сказал, что на этом чемпионате мира мало голов. В двух матчах было по 8 голов. Были матчи, в которых забивалось по 5 мячей. Нулевые ничьи - ничего страшного. Лучше же сыграть 0:0, чем проиграть 0:5. Команды это понимают, и шансы терять никому не хочется. Не хотят рисковать, с этим и счёт такой связан. Да и команды, которые сыграли 0:0, в принципе равные. Не думаю, что это следствие того, что чемпионат проходит зимой, а не летом. Ясно, что связать можно, но зачем? Про Коста-Рику говорили, что команда мало пропускает, а они пустили 7 мячей в свои ворота. С чем это связать можно? Это необъяснимо», - сказал Мостовой.