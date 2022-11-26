Колыванов: Мне нравится, когда добавляют 8-10 минут

Российский тренер Игорь Колыванов поделился мнением о большом количестве добавленного времени на чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре.

«Что я думаю про большое количество компенсированного времени? Мне нравится, это довольно интересно, ничего страшного, что добавляется 8-10 минут», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что на текущем чемпионате мира в Катаре уже неоднократно арбитры добавляли десять и более минут (даже к первому тайму). Чаще всего судьи компенсируют не менее пяти минут игрового времени, что является редкостью для матчей среди клубов.