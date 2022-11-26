Депай ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», ответил на вопрос представителей СМИ о возможной смене команды в зимнее трансферное окно.

«Сейчас все мои мысли о чемпионате мира. Если что-то в моей карьере изменится, то это произойдет после окончания мундиаля», - передает слова нидерландского футболиста портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» готовы продать Депая за пять миллионов евро. Претендентом на игрока назывался туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Ла Лиги 28-летний форвард провел всего два матча и забил один гол.