Рой Кин: «Повязку ЛГБТ надо было надевать, несмотря ни на что»

Известный в прошлом футболист Рой Кин, «прославивший» себя скандалом в преддверии чемпионата мира 2002 года, считает проявлением слабости то, что европейские страны не смогли отстоять повязку ЛГБТ на рукавах капитанов национальных команд. Кин считает, что как минимум на первый матч они должны были выйти в таком наряде.

- Я думаю, что игрокам надо было одеть эту повязку хотя бы на первый матч, а там уже будь что будет с наказанием. Англия и Уэльс не смогли проявить свою позицию. В таких вещах надо идти до конца в том, во что ты веришь, - цитирует слова бывшего капитана английского «Манчестер Юнайтед» ITV.