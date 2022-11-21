Доннарумма: «Грустно наблюдать за ЧМ-2022»

Страж ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о старте ЧМ-2022 после поражения от команды Австрии в товарищеском матче. «Скуадра адзурра» уступила со счетом 0:2.

«Нам очень грустно наблюдать за стартом чемпионата мира. Но нельзя постоянно расстраиваться, нужно собраться и работать дальше. Необходимо перевести весь негатив в позитив. Уверен у Италии все получится, ведь у нас отличная команда и великолепный тренерский штаб», - передает слова вратаря Rai Sport.

Напомним, что сборная Италии не смогла пробиться на мундиаль-2022, уступив в раунде плей-офф квалификации Северной Македонии (0:1).