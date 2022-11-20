Сакки рассказал, как едва не заполучил Роналду в «Парму»

Криштиану Роналду мог в свое время оказаться в итальянской «Парме», об этом поведал бывший тренер клуба Арриго Сакки, какое-то время работавший с этим клубом в начале 21-го века. По словам Сакки, «Парма» конкурировала с «Манчестер Юнайтед», но англичане в итоге предложили за Роналду больше.

- Расскажу вам вот что - я мог заполучить Криштиану в 2002 году, мы предлагали за него 11 миллионов, но «Манчестер Юнайтед». Он амбициозен и профессионален. Что до Месси, то он дарит великолепные игровые моменты, но ему чуть мешают постоянные сравнения с Марадоной, - считает Сакки, слова которого цитирует pianetamilan.it.