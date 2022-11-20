Венгер: «Италия пострадала из-за упавшего качества чемпионата»

Французский специалист Арсен Венгер не считает случайной неудачу итальянской сборной, которая не сумела попасть на чемпионат мира, потерпев неудачу в стыковых матчах. Это стало следствием падения уровня итальянского чемпионата, считает знаменитый наставник.

- Сегодняшняя итальянская сборная - это следствие работы клубов во внутреннем чемпионате. Так они работают с молодыми игроками. Страны, в которых хорошо налажена клубная работа, располагают и хорошими сборными, многие национальные команды выросли в последнее время. Италия - чемпион Европы, но менее чем через год она не попала на чемпионат мира, и это свидетельство сокращения разницы между национальными командами, - цитирует слова Венгера Tuttosport.