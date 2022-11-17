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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агент: «Погба хочет дать «Ювентусу» то, что клуб заслуживает»

17 Ноября 2022 • 23:00 Комментировать

Агент Поля Погба Рафаэла Пимента поделилась мнением о возвращении на поле полузащитника сборной Франции и «Ювентуса», сообщает Football-italia.net. Из-за травмы колена, полученной во время подготовки к сезону, футболист пропустит xемпионат vира.

«Когда в его жизни происходит что-то плохое, он думает о том, как решить проблему. Он страдает из-за того, что не сыграет за Францию в Катаре, но знает, что делать дальше. Он хочет играть, чтобы дать «Ювентусу» то, что он заслуживает», — рассказала Пимента.

Погба перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» свободным агентом.  Контракт между сторонами подписан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Поль Погба Рафаэла Пимента
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