Агент Поля Погба Рафаэла Пимента поделилась мнением о возвращении на поле полузащитника сборной Франции и «Ювентуса», сообщает Football-italia.net. Из-за травмы колена, полученной во время подготовки к сезону, футболист пропустит xемпионат vира.

«Когда в его жизни происходит что-то плохое, он думает о том, как решить проблему. Он страдает из-за того, что не сыграет за Францию в Катаре, но знает, что делать дальше. Он хочет играть, чтобы дать «Ювентусу» то, что он заслуживает», — рассказала Пимента.

Погба перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» свободным агентом. Контракт между сторонами подписан до 2026 года.