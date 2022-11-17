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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Аргентины вплотную приблизилась к мировому рекорду

17 Ноября 2022 • 02:51 Комментировать
ОАЭ
0:5
Аргентина
окончен

Сборная Аргентины продлила беспроигрышную серию до 36 поединков.

Коллектив Лионеля Сколони разгромил сборную ОАЭ в товарищеском матче (5:0) благодаря голам Хулиана Альвареса, Лионеля Месси и Хоакина Корреа, а также дублю Анхеля ди Марии. Как отмечает AS, аргентинцы продлили свою беспроигрышную серию до 36 встреч (25 побед и 11 ничьих) – для повторения мирового рекорда сборных осталось не проиграть всего один раз. Действующие рекордсмены – итальянцы – не знали поражений на протяжении 37 матчей кряду в период с 2018 по 2021 год.

22 ноября сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии в рамках группового этапа чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Аргентины
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