Сборная Аргентины вплотную приблизилась к мировому рекорду

Сборная Аргентины продлила беспроигрышную серию до 36 поединков.

Коллектив Лионеля Сколони разгромил сборную ОАЭ в товарищеском матче (5:0) благодаря голам Хулиана Альвареса, Лионеля Месси и Хоакина Корреа, а также дублю Анхеля ди Марии. Как отмечает AS, аргентинцы продлили свою беспроигрышную серию до 36 встреч (25 побед и 11 ничьих) – для повторения мирового рекорда сборных осталось не проиграть всего один раз. Действующие рекордсмены – итальянцы – не знали поражений на протяжении 37 матчей кряду в период с 2018 по 2021 год.

22 ноября сборная Аргентины сыграет против Саудовской Аравии в рамках группового этапа чемпионата мира.