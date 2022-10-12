Дуймович — об отказе боснийских футболистов играть с Россией: «Они боятся, что их потом будут освистывать или подожгут машину»

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал отказ некоторых игроков сборной Боснии и Герцеговины принимать участие в товарищеском матче против национальной команды России, который должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее играть с Россией отказались лидеры боснийцев Миралем Пьянич и Эдин Джеко. По мнению Дуймовича, такие футболисты переживают за свою безопасность.

«Каждый из них беспокоится за свою жопу. Футболисты боятся, что в Италии или где-то ещё их потом будут освистывать или вовсе подожгут машину, потому что они сыграли против России», — приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».

Хорватский игрок полагает, что отсутствие соперников непременно должно сказаться на российском футболе.

Свой последний матч сборная России провела 24 сентября против команды Кыргызстана (2:1). В ноябре подопечные Валерия Карпина также должны встретиться с Ираном.