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Дуймович — об отказе боснийских футболистов играть с Россией: «Они боятся, что их потом будут освистывать или подожгут машину»

12 Октября 2022 • 11:57 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал отказ некоторых игроков сборной Боснии и Герцеговины принимать участие в товарищеском матче против национальной команды России, который должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее играть с Россией отказались лидеры боснийцев Миралем Пьянич и Эдин Джеко. По мнению Дуймовича, такие футболисты переживают за свою безопасность.

«Каждый из них беспокоится за свою жопу. Футболисты боятся, что в Италии или где-то ещё их потом будут освистывать или вовсе подожгут машину, потому что они сыграли против России», — приводит слова Дуймовича «Матч ТВ».

Хорватский игрок полагает, что отсутствие соперников непременно должно сказаться на российском футболе.

Свой последний матч сборная России провела 24 сентября против команды Кыргызстана (2:1). В ноябре подопечные Валерия Карпина также должны встретиться с Ираном.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Томислав Дуймович Эдин Джеко Сборная Боснии И Герцеговины Миралем Пьянич
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