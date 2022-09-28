Сборная Аргентины продлила контракт с главным тренером

Ассоциация футбола Аргентины подписала новое трудовое соглашение с главным тренером команды Лионелем Скалони. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Теперь 44-летний специалист связан трудовыми обязательствами с национальной командой до середины 2026 года.

Скалони занимает пост главного тренера сборной Аргентины с 2018 года. Под его руководством национальная команда стала триумфатором Кубка Америки в прошлом году.

В ноябре «альбиселесте» стартуют на чемпионате мира в Катаре. Аргентина попала в один квартет с национальными командами Польши, Мексики и Саудовской Аравии.