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Чемпионат мира по футболу 2022

Стали известны возможные кандидатуры на место Саутгейта

27 Сентября 2022 • 21:02 Комментировать

Неудачи английской сборной, которая угодила в кризис и не может победить уже в шести матчах кряду, порождают слухи о том, что вскоре «львы» могут заполучить нового тренера взамен Гарета Саутгейта.

Конечно, накануне чемпионата мира никто не будет увольнять тренера, хотя в истории футбола таких случаев хватало, в том числе и со сборной СССР в 1986 году, когда смена тренера произошла за три недели до чемпионата. Но после Мундиаля - вполне.

И The Telegraph уже сообщает фамилии тренеров, которые могут сменить Саутгейта - это не только Маурисио Почеттино, но также Брендан Роджерс и Стив Купер, оба являются вероятными кандидатами на потерю места в своих нынешних клубах, особенно Роджерс, при котором «Лестер» потерпел уже шесть поражений кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Брендан Роджерс Гарет Саутгейт Стив Купер
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