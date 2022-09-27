Ван Бастен оценил игру ван Дейка и Тимбера

Экс-тренер сборной Нидерландов Марко ван Бастен прокомментировал игру защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка и защитника «Аякса» Юррьена Тимбера.

Ван Бастен сказал Ziggo Sport, что ван Дейк является лучшим игроком, но в сборной он не проявляет никакую инициативу, это очень странно, как такой хороший футболист делает так мало атакующих действий для команды.

При этом специалист заявил, что есть Тимбер, который хорошо себя показывает в этой роли, «Аякс» и сборная ведь начали демонстрировать качественный футбол благодаря этому игроку, это топ-футболист.

Напомним, сборная Нидерландов (16) выиграла свою группу в Лиге наций, опередив Бельгию (10) на шесть очков. Ниже расположились Польша (7) и Уэльс (1).