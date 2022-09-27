Маттеус назвал самое слабое место сборной Англии

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о национальной команде Англии в преддверии старта чемпионата мира – 2022.

«Англия считается одним из фаворитов мундиаля. Они вообще могут собрать три команды на турнир. Однако у них есть проблема с вратарской линией. У англичан нет такого классного голкипера, как, например, у Германии. Это может стать большой проблемой. На чемпионате мира важен каждый игрок», - цитирует Лотара The Telegraph.

На чемпионате мира в Катаре сборная Англии встретится с национальными командами Ирана, США и Уэльса.