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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин не уверен, что матч с Ираном состоится

26 Сентября 2022 • 18:31 Комментировать

В ноябре одним из соперников сборной России по товарищеским матчам должна стать национальная команда Ирана. Впрочем, рулевой российской сборной Валерий Карпин не уверен в том, что игра состоится.

- Матч с Ираном – всё окей, всё готово, всё подписано. Но у тебя есть уверенность, что он состоится? – ответил Карпин журналисту.

- У меня есть, - сказал журналист.

- А у меня нет. Но не из-за федераций футбола стран. Я про другие факторы, ты сам понимаешь, о чём я говорю. Не про сборную Ирана, и не про нашу игру. Сейчас есть вещи поважнее наших игр, - высказался Карпин. Видео с интервью тренера опубликовано на канале «Вышли» в YouTube.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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