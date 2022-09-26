​Карпин: «Можно было бы выпустить другой состав, выиграть, допустим, 4:1 – и чего бы мы добились?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о товарищеском матче против Киргизии, в котором команда провела два тайма разными составами полевых игроков и победила со счётом 2:1. Видео со словами Карпина было опубликовано на канале «Вышли» в YouTube.

«Можно было бы выпустить другой состав на 75-90 минут, и я думаю, что результат мог бы быть другим. Допустим, выиграли бы мы 3:1 или 4:1. И чего бы мы добились? Польза бы какая была от этой игры? Условно, посмотрели бы ещё раз на Джикию, Караваева, Кузяева, Фомина…И что бы изменилось? А тут посмотрели на новичков. Считаю, что был правильный сбор и выбор», - сказал Карпин.