​Карпин высказался о реакции игроков сборной России на вопросы о частичной мобилизации

Перед вылетом в Бишкек на товарищеский матч со сборной Киргизии футболисты сборной России получали в аэропорту вопросы, касающиеся частичной мобилизации. Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался на этот счёт.

«Каждый по-разному реагировал. Кто-то с улыбкой, кто-то напрягся, кто-то серьёзно… все по-разному. Каждый по-разному реагирует на какие-то моменты в жизни.

Тот же Баринов говорил, что он напрягся. Одно дело напрячься, а другое дело об этом думать. Сказать, что кто-то был в панике, до игры я не мог.

Ситуация неординарная, но, опять же, реагировать можно по-разному. Ребята говорили, что каким-то их знакомым пришли какие-то повестки. Конечно, они об этом говорили. Наверное, трудно отключиться на 100%. Работа отвлекает, но на 100% отключиться не может ни один человек», - сказал Карпин. Видео было опубликовано на канале «Вышли» в YouTube.