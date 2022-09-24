​В РФС назвали санкции УЕФА и ФИФА незаконными

Российский футбол с конца февраля текущего календарного года находится под санкциями. Так, например, сборные России в обозримом будущем смогут проводить только товарищеские игры.

Между тем, Максим Митрофанов, который исполняет обязанности генсека Российского футбольного союза, ответил на вопрос, может ли быть организован дружеский турнир с участием сборной России.

«Сейчас говорить об организационной возможности сделать такой турнир невозможно. Все страны в разном графике и расписании. Если незаконная практика международных федераций по отношению к РФС продолжится - вопрос, который вы ставите, логичен», - высказался Митрофанов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Митрофанова, в РФС сейчас прорабатывают варианты насыщения календаря для всех сборных.

В субботу национальная сборная России сыграет против Киргизии. Не пропустите текстовую трансляцию матча.