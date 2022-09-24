Луис Суарес оценил шансы Уругвая на ЧМ-2022

Звезда уругвайского футбола, нападающий Луис Суарес поделился мнением насчет перспектив своей национальной сборной на грядущем чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Наша команда готова выложиться на 100%. Сделаем все для того, чтобы пройти как можно дальше. Сможет ли Уругвай выиграть чемпионат мира? У нас есть отличные футболисты, которым это по силам. Почему нет?» - передает слова бомбардира портал Goal.com.

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Уругвая сыграет на групповом этапе против национальных команд Португалии, Ганы и Южной Кореи.