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Чемпионат мира по футболу 2022

Луис Суарес оценил шансы Уругвая на ЧМ-2022

 
24 Сентября 2022 • 09:26 Комментировать

Звезда уругвайского футбола, нападающий Луис Суарес поделился мнением насчет перспектив своей национальной сборной на грядущем чемпионате мира – 2022 в Катаре.

«Наша команда готова выложиться на 100%. Сделаем все для того, чтобы пройти как можно дальше. Сможет ли Уругвай выиграть чемпионат мира? У нас есть отличные футболисты, которым это по силам. Почему нет?» - передает слова бомбардира портал Goal.com.

Напомним, что чемпионат мира по футболу стартует в Катаре 20 ноября. Сборная Уругвая сыграет на групповом этапе против национальных команд Португалии, Ганы и Южной Кореи.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Сборная Уругвая
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