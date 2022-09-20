Гришин — об отстранении сборной России: «Думал, что ФИФА и УЕФА по-другому взглянут на эту проблему»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением об отстранении сборной России от участия в чемпионате Европы-2024.

«Честно признаться, думал, что ФИФА и УЕФА по-другому взглянут на эту проблему, сделают другие выводы, и сборная России будет допущена до жеребьевки чемпионата Европы по футболу», — приводит слова Гришина RT.

Эксперт отметил, что это все выглядит очень печально.

Напомним, сегодня, 20 сентября, стало известно о том, что сборная России не примет участие в отборочном раунде чемпионата Европы-2024.

В предстоящем матче сборная России встретится со сборной Киргизии, матч пройдет 24 сентября.