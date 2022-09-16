Черчесов поддержал Карпина: «Прекрасно знаю, что такое не видеть игроков долгое время»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов уверен, что товарищеский матч сборной России против соперников из Киргизии необходим команде Валерия Карпина.

- Прекрасно знаю, что такое не видеть игроков долгое время. Ты их распускаешь, потом встречаешь через 10 месяцев ― вроде бы они, но не они, - приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Специалист говорит о сложном периоде, когда из-за коронавируса сборные команды очень долго не играли. И даже если матч с Киргизией кажется игрой не того уровня, все равно хорошо, что футболисты соберутся и будут готовиться вместе, считает Черчесов.

Напомним, что сборная России должна была в марте играть матчи плей-офф чемпионата мира, но их отменили.