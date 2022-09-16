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35-летний Кержаков прокомментировал дебютный вызов в сборную России

 
16 Сентября 2022 • 09:54 Комментировать

35-летний голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на дебютный вызов в расположение сборной России. Вратарь примет участие в подготовке к товарищескому поединку против национальной команды Кыргызстана.

«Очень рад. Но если говорить о конкретных ощущениях, то они появятся, когда окажусь непосредственно в расположении сборной. Небольшое волнение, наверное, будет», - приводит слова вратаря «Матч ТВ».

Товарищеская встреча национальных команд России и Кыргызстана состоится 24 сентября в Бишкеке.

Добавим, что в ноябре подопечные Валерия Карпина могут сыграть против Ирана и Боснии и Герцеговины.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Михаил Кержаков
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