35-летний Кержаков прокомментировал дебютный вызов в сборную России

35-летний голкипер петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на дебютный вызов в расположение сборной России. Вратарь примет участие в подготовке к товарищескому поединку против национальной команды Кыргызстана.

«Очень рад. Но если говорить о конкретных ощущениях, то они появятся, когда окажусь непосредственно в расположении сборной. Небольшое волнение, наверное, будет», - приводит слова вратаря «Матч ТВ».

Товарищеская встреча национальных команд России и Кыргызстана состоится 24 сентября в Бишкеке.

Добавим, что в ноябре подопечные Валерия Карпина могут сыграть против Ирана и Боснии и Герцеговины.