Игрок сборной Боснии и Герцеговины отказался играть с Россией

Боснийский хавбек Лука Менало высказался по поводу возможного проведения товарищеского поединка против национальной команды России.

«Я выступаю против того, чтобы проводить этот поединок. Не знаю, поступаю ли правильно, но у меня такое мнение», - передает слова футболиста Meridian Sport.

Ранее сообщалось, что РФС договорился о проведении контрольного поединка против Боснии и Герцеговины. Встреча запланирована на 19 ноября. Местом проведения утвержден Санкт-Петербург.

Добавим, что Миралем Пьянич и Эдин Джеко уже отказались от поездки в Россию.