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Чемпионат мира по футболу 2022

Игрок сборной Боснии и Герцеговины отказался играть с Россией

 
15 Сентября 2022 • 06:34 Комментировать

Боснийский хавбек Лука Менало высказался по поводу возможного проведения товарищеского поединка против национальной команды России.

«Я выступаю против того, чтобы проводить этот поединок. Не знаю, поступаю ли правильно, но у меня такое мнение», - передает слова футболиста Meridian Sport.

Ранее сообщалось, что РФС договорился о проведении контрольного поединка против Боснии и Герцеговины. Встреча запланирована на 19 ноября. Местом проведения утвержден Санкт-Петербург.

Добавим, что Миралем Пьянич и Эдин Джеко уже отказались от поездки в Россию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Лука Менало
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