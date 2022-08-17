​Тренер сборной Бразилии ответил Мбаппе и обидел Азербайджан

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил Килиану Мбаппе. Весной французский форвард «ПСЖ» говорил, что у бразильцев и аргентинцев не так много конкурентов в зоне КОНМЕБОЛ, поэтому им проще попасть на чемпионат мира.

«Не знаю, что имел в виду Мбаппе. При всём уважении, у нас в отборе нет сборных Азербайджана. У нас нет команд, в матчах против которых мы могли бы передохнуть. Здесь отбор на чемпионат мира более сложный, чем в Европе», - высказался Тите для бразильского филиала ESPN.

Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Титул будет защищать сборная Франции.