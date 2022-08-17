Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

​Тренер сборной Бразилии ответил Мбаппе и обидел Азербайджан

 
17 Августа 2022 • 15:13 Комментировать (1)

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил Килиану Мбаппе. Весной французский форвард «ПСЖ» говорил, что у бразильцев и аргентинцев не так много конкурентов в зоне КОНМЕБОЛ, поэтому им проще попасть на чемпионат мира.

«Не знаю, что имел в виду Мбаппе. При всём уважении, у нас в отборе нет сборных Азербайджана. У нас нет команд, в матчах против которых мы могли бы передохнуть. Здесь отбор на чемпионат мира более сложный, чем в Европе», - высказался Тите для бразильского филиала ESPN.

Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдёт в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Титул будет защищать сборная Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Франции Тите Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
17 Августа 2022 в 15:28
Он прав... Только вместо Азербайджана можно было "обидеть" ещё пару десятков стран... Хе-хе...👏
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
15:13 · Чемпионат мира 2022
​Тренер сборной Бразилии ответил Мбаппе и обидел Азербайджан 1
16 Августа
21:20 · Чемпионат мира 2022
Маццарри может стать тренером сборной Марокко
18:56 · Чемпионат мира 2022
​Завершилось разбирательство по скандальному матчу Бразилия – Аргентина, который был сорван официально
18:22 · Чемпионат мира 2022
​Батистута: «Месси - великий игрок, но он не Иисус Христос»
15 Августа
22:19 · Чемпионат мира 2022
Ровно 10 лет тому назад Дешам провёл первый матч у руля французской сборной
20:29 · Чемпионат мира 2022
Трезеге поделился прогнозом на чемпионат мира в Катаре
13 Августа
17:50 · Чемпионат мира 2022
​Анчелотти назвал фаворитов чемпионата мира
03:54 · Чемпионат мира 2022
В Катаре сыграли первый матч на стадионе, который примет финал ЧМ-2022
12 Августа
16:25 · Чемпионат мира 2022
​В штабе Карпина в сборной России произошло пополнение
07:29 · Чемпионат мира 2022
Чуамени настроен поехать на ЧМ-2022
11 Августа
23:38 · Чемпионат мира 2022
Решено - чемпионат мира в Катаре начнётся на день раньше
22:50 · Чемпионат мира 2022
В Бразилии не видят смысла переигрывать матч квалификации ЧМ-2022 с Аргентиной
10 Августа
21:39 · Чемпионат мира 2022
Чемпионат мира может начаться на день раньше
09 Августа
16:37 · Чемпионат мира 2022
​Россия и Узбекистан могут сыграть в ноябре
08 Августа
17:43 · Чемпионат мира 2022
​В РФС отреагировали на информацию о возможных соперниках сборной России
Все новости
Рекомендуем