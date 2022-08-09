​Россия и Узбекистан могут сыграть в ноябре

Товарищеский матч между сборными России и Узбекистана может состояться в ноябре. Об этом стало известно Metaratings. При этом узбекистанские футбольные власти ещё не приняли официальное решение о проведении матча с командой Валерия Карпина, отмечает источник.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» рассказывал о том, что осенью соперниками сборной России могут стать Иран, Узбекистан, Китай, а также латиноамериканские команды.

Добавим, что национальная сборная России в ближайшее время не будет проводить официальные матчи. Связано это с санкциями, которые были наложены УЕФА и ФИФА.